US-Iran War: क्या ईरान की ढाल बनेगा चीन? हथियार सौदे की रिपोर्ट से अमेरिका में हलचल

Donald Trump on China Iran weapons deal: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। दोनों देश एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच चीन निर्मित 400 शोल्डर-फायर एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर की पहली खेप जल्द ईरान पहुंचने की खबर से अमेरिका में हलचल बढ़ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि चीन ईरान को हथियार उपलब्ध कराता है तो उन्हें काफी निराशा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दोहराया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे वादा किया था कि मौजूदा हालात में बीजिंग तेहरान को हथियार नहीं बेचेगा।