डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था- अब मारने की हमारी बारी है, बम धमाकों से गूंज उठा ईरान

ईरान की सरकारी मीडिया IRIB ने बताया कि होर्मोजगान प्रांत के केशम द्वीप के चाह-टैंगो इलाके में एक रिहायशी घर पर हमला हुआ। इसके बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। अब तक मलबे के नीचे से दो बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दोनों को इलाज के लिए मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, घर में पांच लोगों का परिवार मौजूद था। तीन अन्य सदस्यों की तलाश अभी भी जारी है। बचाव दल लगातार मलबा हटाने का काम कर रहा है।