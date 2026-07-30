China Iran Missile Deal: ईरान को 400 मिसाइल लॉन्चर दे रहा चीन? ट्रंप बोले ‘खबर सच हुई तो बेहद निराशा होगी

QW-12 Missile System : अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन द्वारा ईरान को अत्याधुनिक मिसाइल लॉन्चर सप्लाई करने की खबरों पर कड़ा ऐतराज जताया है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि बीजिंग ने तेहरान को हथियारों की आपूर्ति की, तो यह उनके लिए बेहद निराशाजनक होगा। इस बयान ने न केवल दोनों देशों के कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि आगामी सितंबर में प्रस्तावित चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमरीकी यात्रा पर भी अनिश्चितता के काले बादल मंडरा दिए हैं।