AI के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की मांग, डोनाल्ड ट्रंप से 1100 विशेषज्ञों की बड़ी अपील

AI regulation: दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच विशेषज्ञों ने एक बार फिर इसे लेकर आगाह किया है। दुनिया की बड़ी एआई और तकनीकी कंपनियों के 1100 से ज्यादा कर्मचारियों ने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन से एआई के विकास की रफ्तार धीमी करने की अपील की है। इस संबंध में उनका कहना है कि एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी सुरक्षा और निगरानी के नियम उतनी तेजी से नहीं बन पा रहे हैं। इसको लेकर खुले पत्र में कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को दूसरे देशों के साथ मिलकर ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे जरूरत पड़ने पर एआई के विकास की गति कम की जा सके। इस पत्र पर ओपनएआई, एंथ्रोपिक, मेटा, गूगल और दूसरी बड़ी एआई कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने हस्ताक्षर किए हैं।