सऊदी अरब भी जंग में कूदा! इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर किए हवाई हमले

Saudi Arabia confirms strikes: सऊदी अरब ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हमले किए हैं। ये कार्रवाई सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमलों के बाद की गई। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता तुर्की अल-मालिकी ने सोमवार और मंगलवार को जारी दो बयानों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सऊदी वायु रक्षा प्रणाली ने पूर्वी प्रांत और रियाद क्षेत्र में स्थित तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर भेजे गए ड्रोन को मार गिराया था। मंत्रालय का दावा है कि ये ड्रोन हमले इराक की जमीन से ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा किए गए थे।