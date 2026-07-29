अमेरिका से वार्ता का नहीं है कोई प्लान, ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री की दो-टूक

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच फिलहाल हमले रुके हुए हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) फिर से सीज़फायर चाहते हैं और जल्द से जल्द एक बार फिर शांति समझौता लागू करना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही कुछ अच्छा हो सकता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान ने अपने प्रतिनिधियों के ज़रिए और सीधे तौर पर अमेरिका के साथ मीटिंग करने की गुज़ारिश की थी और दोनों देशों के बीच मीटिंग हो रही है। हालांकि ईरान ने पूरे मामले पर बिल्कुल अलग रुख अपना रखा है।