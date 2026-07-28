रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के दो जहाजों और मायकोलाइव बंदरगाह को बनाया निशाना

रूसी सेना ने जलडमरूमध्य (ओडेसा से 11 किमी पूर्व) में, ड्रोन से एक मालवाहक पोत पर हमला किया, जो ओडेसा और चोर्नोमोरस्क बंदरगाहों पर सैन्य सामग्री पहुंचा रहा था। हाल के सप्ताह में रूस और यूक्रेन ने काला सागर और आजोव सागर के आसपास सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों सहित दर्जनों जहाजों पर हमला किया है। रूस ने यूक्रेनी नौसैनिक सुविधाओं को विशेष रूप से दक्षिण में हमले तेज कर दिए हैं। जबकि कीव ने अचानक ड्रोन हमलों पर अधिक निर्भर करना शुरू कर दिया है, जो कई बार रूसी तेल सुविधाओं तक पहुंचने और उन्हें नुकसान पहुंचाने में सफल रहे हैं।