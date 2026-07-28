पहले आतंकवाद बंद करो- CJP प्रदर्शन पर पाकिस्तान के समर्थन की खबरों पर भारत का दो टूक जवाब

दरअसल, नीट-यूज 2026 पेपर लीक और परीक्षा समय से न होना, गड़बड़ी को लेकर CJP के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई सप्ताह तक छात्र आंदोलन चला। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। फिर 20 जुलाई को आयोजित 'संसद चलो' मार्च के बाद आंदोलन और तेज हुआ। इसके बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद CJP ने अपना 37 दिन पुराना धरना समाप्त कर दिया।