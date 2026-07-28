साउथ कोरिया में अमेरिकी एयर बेस पर जहरीला केमिकल लीक; प्योंगटेक में मची अफरा-तफरी, इमरजेंसी इवेक्यूएशन अलर्ट जारी

व्हाइट फॉस्फोरस एक जहरीला और तेजी से रिएक्ट करने वाला केमिकल है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सेना स्मोक स्क्रीन बनाने और आग लगाने वाले हथियारों में करती है। लगभग 30°C या उससे ज्यादा तापमान पर हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसमें अपने आप आग लग जाती है। अगर यह सीधे इंसानी त्वचा के संपर्क में आता है, तो इससे गहरे घाव हो जाते हैं जिनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। जलने पर इससे बहुत घना सफेद धुआं निकलता है। इस धुएं की बड़ी मात्रा में सांस लेने से मौत भी हो सकती है।