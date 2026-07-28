Nirav Modi के कारण भारत ने नहीं स्वीकारे अवैध प्रवासी? पूर्व ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल का दावा

Priti Patel on Nirav Modi Extradition: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर जारी चर्चाओं के बीच ब्रिटेन की पूर्व गृहमंत्री प्रीति पटेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने ब्रिटेन में रह रहे हजारों अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस लेने से इसलिए इनकार किया, क्योंकि ब्रिटेन ने नीरव मोदी का प्रत्यर्पण नहीं किया था। बता दें कि कंजर्वेटिव (टोरी) पार्टी की नेता प्रीति पटेल 2019 से 2022 तक ब्रिटेन की गृह मंत्री रहीं। उनकी यह टिप्पणी 'द डायमंड किंग' नामक पॉडकास्ट की चौथी कड़ी में सामने आई है।