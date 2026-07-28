दुनिया के आधे से ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की संख्या घट रही, पर्यावरण और जैव विविधता पर संकट

दुनिया के आधे से ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की आबादी घट रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ पक्षियों का संकट नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के पर्यावरण और जैव विविधता के बिगड़ते स्वास्थ्य का संकेत है। हालिया वैश्विक समीक्षा में पाया गया कि दुनिया की 3,380 प्रवासी पक्षी प्रजातियों में से 50% से ज़्यादा की संख्या घट रही है। प्रवासी पक्षी हर साल हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और बीज फैलाने, पौधों के परागण, कीट नियंत्रण और पोषक तत्वों के वितरण जैसे कई महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कार्य करते हैं।