व्लादिमीर पुतिन से सवाल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप – ‘क्या रूस कर रहा है ईरान की मदद?

पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब ट्रंप इस इस बारे में सवा; पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह इस बारे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से सवाल करेंगे और सच का पता लगाएंगे। ट्रंप ने कहा - "अगर रूस ने ऐसा किया भी है तो इसका कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि हमने ईरान को बुरी तरह हरा दिया है। रूस ने वेनेज़ुएला को बहुत सारा सामान दिया। वेनेज़ुएला के पास सारा रूसी सामान था। इसका क्या नतीजा निकला? कुछ खास नहीं। हो सकता है रूस की तरफ से ईरान की मदद की जा रही हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ईरान के पास न सेना है, न वायुसेना है, न नौसेना है, कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रूस ऐसा कर रहा है कम से कम बड़े स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। और अगर किया भी है तो उसका कोई खास असर नहीं हुआ है।"