Jordan Drones: जॉर्डन ने मार गिराए दो ईरानी ड्रोन, तनाव के बीच वायुसेना का बड़ा एक्शन

इसी बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान-प्रदान जारी है। उन्होंने ऑस्ट्रिया के एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कहा कि किसी भी औपचारिक बातचीत के लिए पहले उपयुक्त माहौल बनना जरूरी है। बघाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की भावना का पालन नहीं किया, जिससे भरोसे का माहौल प्रभावित हुआ है।