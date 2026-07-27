27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Jordan Drones: जॉर्डन ने मार गिराए दो ईरानी ड्रोन, तनाव के बीच वायुसेना का बड़ा एक्शन

Jordan Air Force: जॉर्डन की वायुसेना ने देश की ओर बढ़ रहे दो ड्रोन को मार गिराया। घटना ऐसे समय हुई है जब ईरान-अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jul 27, 2026

iran-us war

मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। जॉर्डन ने दो संदिग्ध ड्रोन को किया नष्ट। (सोर्स: ani)

Jordan Drones Attack: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जॉर्डन की वायुसेना ने सोमवार सुबह देश की ओर बढ़ रहे दो ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। जॉर्डन की सेनाओं (JAF) ने बताया कि रॉयल जॉर्डनियन एयर फोर्स ने दोनों ड्रोन को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। इस घटना में किसी के हताहत होने या किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है।

मलबा सुरक्षित किया गया

जॉर्डन की सेना के अनुसार, ड्रोन गिराए जाने के बाद रॉयल इंजीनियरिंग कॉर्प्स की टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया। उन्होंने ड्रोन के मलबे को सुरक्षित कब्जे में लेकर इलाके को तकनीकी और सुरक्षा मानकों के तहत सील कर दिया। सेना ने कहा कि देश की हवाई सीमा पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार हैं।

ईरान पहले कर चुका है बड़े दावे

यह घटना ऐसे समय हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। शुक्रवार को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया था कि उसने जॉर्डन के अल-अजराक एयर बेस पर बड़ा हमला किया, जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात थे। ईरान ने यह भी कहा था कि इस हमले में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और बैरकों को नुकसान पहुंचा तथा अमेरिकी सैनिक हताहत हुए।

इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने दावा किया था कि उसने जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सेना के मुताबिक, हमलों में THAAD मिसाइल रक्षा प्रणाली, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, C-RAM रडार सिस्टम, ईंधन भंडारण सुविधाओं और हेलीकॉप्टर मरम्मत केंद्रों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

अमेरिका से बातचीत के संकेत भी

इसी बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान-प्रदान जारी है। उन्होंने ऑस्ट्रिया के एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कहा कि किसी भी औपचारिक बातचीत के लिए पहले उपयुक्त माहौल बनना जरूरी है। बघाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की भावना का पालन नहीं किया, जिससे भरोसे का माहौल प्रभावित हुआ है।

पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते सैन्य तनाव के बीच जॉर्डन की यह कार्रवाई क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की गंभीरता को एक बार फिर सामने लाती है।

7 साल हो गए…अब तो मेरा भी इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए- कन्नन गोपीनाथन ने PM मोदी पर कसा तंज

ये भी पढ़ें
Kannan Gopinathan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

27 Jul 2026 09:36 pm

Published on:

27 Jul 2026 09:36 pm

Hindi News / World / Jordan Drones: जॉर्डन ने मार गिराए दो ईरानी ड्रोन, तनाव के बीच वायुसेना का बड़ा एक्शन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

डोनाल्ड ट्रंप का दावा – अमेरिका और ईरान में चल रही बातचीत, हो सकता है कुछ अच्छा

Donald Trump
विदेश

Iran-US Tensions: माफिया गैंग की तरह व्यवहार करता है- ईरान ने अमेरिका को ठहराया दोषी

Middle East Crisis
विदेश

Nigeria Attack: नाइजीरिया के कडुना में नरसंहार, अंधाधुंध गोलीबारी में 30 लोगों की मौत

Nigeria Attack, Kaduna Attack, Nigeria News, Gunmen Attack Nigeria, Kaduna State, Naridon Village, Bandit Attack,
विदेश

सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ड्रोन अटैक की कोशिश, एयर डिफेंस ने किया नाकाम

US Iran Tension
विदेश

सऊदी अरब ने ईरान समर्थित ड्रोन किया ढेर, इराक में बड़े हमले की साजिश नाकाम

Saudi Arabia shoots down drone
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.