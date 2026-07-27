सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर बड़ा हमला नाकाम, एयर डिफेंस ने हवा में तबाह किए इराक से आए ड्रोन्स

Saudi Arabia Air Defence: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की एक बड़ी कोशिश नाकाम कर दी गई है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने देश के पूर्वी प्रांत और रियाद इलाके में मौजूद अहम तेल और पेट्रोलियम सुविधाओं को निशाना बनाने वाले कई ड्रोन को हवा में ही खत्म कर दिया। इस सफल सैन्य कार्रवाई की वजह से तेल प्रतिष्ठानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सभी संपत्तियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। रियाद ने इस नाकाम हमले के लिए इराक से काम कर रहे ईरान-समर्थित सशस्त्र समूहों को जिम्मेदार ठहराया है।