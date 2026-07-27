बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किया हमला, हाईवे जाम कर 200 से ज्यादा गाड़ियां फूंकीं, कई सैनिकों की मौत

लड़ाकों ने चागई जिले के नोकचाह इलाके में खनिज (मिनरल्स) ले जा रहे वाहनों के एक बड़े काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसके बाद लड़ाकों ने कई वाहनों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें आग लगा दी। इसके अलावा, नोश्की जा रहे पाकिस्तानी सेना के एक बड़े काफिले पर एन-40 राजमार्ग पर हमला किया गया। इस काफिले में बुलेटप्रूफ गाड़ियां और भारी पुलिस बल मौजूद था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ है और कई जवान मारे गए हैं। हमले की चपेट में डिप्टी कमिश्नर की सुरक्षा में लगी एक पुलिस गाड़ी भी आई, हालांकि अधिकारी सुरक्षित बचने में कामयाब रहे।