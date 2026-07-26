कश्मीर नहीं! ये है पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता, अमेरिकी एनालिस्ट ने तोड़ी चुप्पी

रिपोर्ट में पिछले वर्ष भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया है। यह अभियान पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7-8 मई की रात चलाया गया था। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सीमित और सटीक कार्रवाई की थी। भारतीय सेना ने नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इनमें मुख्य रूप से द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े ठिकाने शामिल बताए गए थे।