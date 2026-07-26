इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास कमांडर ढेर, गाजा में IDF का बड़ा ऑपरेशन

Israel Airstrike Hamas Commander Death:अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच इजरायली सेना ने एक और बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि उसकी सेना ने गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक की है। हमास के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है। जिसमें दो टॉप मोस्ट कमांडर की मौत हो गई। इजरायली सेना का कहना है कि यह ऑपरेशन हमास की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए किया गया। क्योंकि वह अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा।