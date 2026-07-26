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इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास कमांडर ढेर, गाजा में IDF का बड़ा ऑपरेशन

Israel Airstrike Gaza: इजरायल ने गाजा में एयरस्ट्राइक के दौरान हमास के हथियार बनाने वाले कमांडर के मारे जाने की पुष्टि की है। IDF का दावा है कि इस कार्रवाई में एक और शीर्ष आतंकी भी ढेर हुआ है।
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भारत

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Saurabh Mall

Jul 26, 2026

Israel Airstrike Gaza

हमास को बड़ा झटका। गाजा में IDF का बड़ा ऑपरेशन। (सोर्स: Al Arabiya एक्स यूजर स्क्रीनशॉट)

Israel Airstrike Hamas Commander Death:अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच इजरायली सेना ने एक और बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि उसकी सेना ने गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक की है। हमास के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है। जिसमें दो टॉप मोस्ट कमांडर की मौत हो गई। इजरायली सेना का कहना है कि यह ऑपरेशन हमास की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए किया गया। क्योंकि वह अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा।

हथियार निर्माण से जुड़ा था हमास का कमांडर

IDF के मुताबिक, फारेस अल-मसरी को उत्तरी गाजा में मंगलवार को हुए हवाई हमले में मारा गया। वह हमास के हथियार बनाने वाले हेडक्वार्टर में एक सेक्शन का प्रमुख था। इजरायली सेना का दावा है कि अल-मसरी संगठन के लिए हथियार तैयार करने और उसकी सैन्य क्षमता दोबारा बढ़ाने में जुटा था। सेना ने इसे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन भी बताया।

इजरायल ने यह भी दावा किया कि उसी दिन एयर स्ट्राइक में हमास की एलीट नुखबा फोर्स के सदस्य मोहम्मद अबू शाकियान की भी मौत हो गई। IDF के अनुसार, दोनों हमास ऑपरेटिव इजरायली सैनिकों और नागरिकों पर हमलों की योजना में शामिल थे। सेना का कहना है कि संभावित खतरे को खत्म करने के लिए यह कार्रवाई की गई। हालांकि, हमास की ओर से इन दावों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अपडेट जारी है…

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Updated on:

26 Jul 2026 03:35 pm

Published on:

26 Jul 2026 03:35 pm

Hindi News / World / इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास कमांडर ढेर, गाजा में IDF का बड़ा ऑपरेशन

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