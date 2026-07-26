Nepal ने 200 और 500 रुपए के भारतीय नोटों पर लगी पाबंदी क्यों हटाई? जानिए वजह

नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने यह प्रावधान पहली बार 11 फरवरी को नेपाल राजपत्र में प्रकाशित किया था। बाद में नियमों को लेकर भ्रम दूर करने के लिए नया स्पष्टीकरण जारी किया गया। यह फैसला भारत की 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद लगाए गए प्रतिबंधों में ढील के रूप में देखा जा रहा है। नोटबंदी के बाद नेपाल ने पुराने भारतीय 500 और 1,000 रुपए के नोटों के उपयोग और चलन पर रोक लगा दी थी।