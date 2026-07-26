Firefighter Donkeys: कैसे आग को बढ़ने से रोकते हैं गधे, पारंपरिक तरीका आ रहा है खूब काम

शोध से पता चला है कि चरने वाले जानवर आग से बचाव का एक प्रभावी तरीका हो सकते हैं और मशीनों से फायरब्रेक बनाने की तुलना में सस्ते भी होते हैं - लेकिन आग से बचाव के सामान्य तरीकों की तरह, यह कोई रामबाण इलाज नहीं है। बार्टोलोमे का कहना है कि पशुओं के चरने से आग न लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इससे आग की तीव्रता कम हो सकती है, और इसलिए उसे बुझाना आसान हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बड़े शाकाहारी जानवर न हों, तो देर-सबेर बायोमास आग की भेंट चढ़ जाएगा। शाकाहारी जानवरों के उलट, आग इसे अचानक खत्म कर देती है, जिसके इकोसिस्टम पर दूरगामी असर पड़ते हैं और लोगों के लिए भी खतरा पैदा होता है। 2025 में यूरोप में लगी आग से रिकॉर्ड 13 मिलियन टन कार्बन निकला, जिससे जलवायु गर्म होती है। आग बुझने के बाद भी इसका नुकसान बना रहता है। जला हुआ जंगल CO₂ सोखना बंद कर देता है, और धुआं हफ्तों तक कायम रह सकता है, जिससे हजारों मील दूर भी लोगों की सेहत को खतरा हो सकता है।