Netanyahu West Bank Operation: वेस्ट बैंक में महासंग्राम के संकेत: नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, क्या अब मध्य पूर्व में खुलेगा नया मोर्चा?

Israel West Bank Latest News: गाजा में छिड़ी जंग के बीच अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी स्थिति तेजी से विस्फोटक होती जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि उनकी सरकार वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के साथ जारी एक संयुक्त बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा बलों को उग्रवाद के खिलाफ 'पूर्ण शक्ति' और स्वतंत्रता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।