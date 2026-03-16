नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा और ट्रंप की दुविधा

पहली बार 1996 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने झल्लाकर अपने सलाहकारों से पूछा था- आखिर यहां 'सुपरपावर' है कौन? यह 'बीबी' खुद को समझता क्या है? उनके बाद आए सभी अमरीकी राष्ट्रपति 'बीबी' की सख्त, बेबाक मांगों से परेशान रहे, लेकिन डॉनल्ड ट्रंप के अपेक्षाकृत अधिक असंयत दूसरे कार्यकाल ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। युद्धों से किनारा करने के आश्वासन पर चुने गए ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर समूचे विश्व को तबाही भरे ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसका न तो स्पष्ट लक्ष्य है और न ही बाहर निकलने की रणनीति। महीनों की मशक्कत के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप को उस युद्ध के लिए राजी कर ही लिया जिसे वे अपना '40 साल पुराना सपना' बताते हैं। उन्होंने एक साल में ट्रंप से सात बार मुलाकात की, जो किसी भी विदेशी नेता के लिए एक रिकॉर्ड है। ट्रंप के इजरायल-ईरान युद्ध में कूदने को नेतन्याहू की अब तक की सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पर ट्रंप के लिए यह एक खतरनाक जुए से कम नहीं है।