आपकी बात : नीट पेपर लीक, ईमानदार छात्रों के साथ खिलवाड़

आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की दिशा में सकारात्मक आह्वान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी आह्वान ने एक बार फिर पूरे देश को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की है। पश्चिम एशिया के संकट के बीच उन्होंने राष्ट्रहित में पेट्रोल-डीजल, गैस और खाद्य तेल की खपत कम करने की अपील की है। यह अपील सिर्फ संकट से निपटने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ आदतें विकसित करने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूत करने की दिशा में एक सुनहरा अवसर है। कोविड काल में हमने देखा था कि जब पूरा देश एकजुट होता है, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रह जाती। प्रधानमंत्री के आह्वान पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय तेजी से काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम को बढ़ावा देना, स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग, अनावश्यक यात्राओं में कमी और लोकल उत्पादों को प्राथमिकता जैसे सकारात्मक कदम न केवल ईंधन की बचत करेंगे, बल्कि स्वच्छ पर्यावरण, समय की बचत और स्वस्थ जीवनशैली भी देंगे।

यह संकट दरअसल हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करने का मौका दे रहा है। हर नागरिक का छोटा-छोटा योगदान- चाहे वह एक दिन में कम यात्रा करना हो, बिजली का सावधानीपूर्वक उपयोग करना हो या स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना हो- देश को ऊर्जा क्षेत्र में और मजबूत बनाएगा। साथ मिलकर हम न केवल इस चुनौती को पार करेंगे, बल्कि एक बेहतर, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण भी करेंगे।

- विरेन्द्र कुमार पथरिया