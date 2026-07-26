Strait of Hormuz Blast: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकर में धमाका, ईरानी मीडिया का दावा- नेवल माइन से टकराया जहाज

Oil Tanker Explosion in Strait of Hormuz: दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक तेल टैंकर में धमाका हुआ है। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहा एक तेल टैंकर नेवल माइन (पानी के नीचे बिछाई गई बारूदी सुरंग) से टकराने के बाद हुए धमाके का शिकार हो गया। यह धमाका तब हुआ जब टैंकर ने ईरानी अधिकारियों द्वारा तय किए गए आधिकारिक समुद्री रास्ते से अलग हटने की कोशिश की।