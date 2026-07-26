Kargil Vijay Diwas 2026: कारगिल युद्ध ने भारत को क्या सिखाया? 27 साल बाद भी गूंजता है एक बड़ा सवाल

कारगिल युद्ध के बाद भी भारत को कई बड़ी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें IC-814 विमान अपहरण, 13 दिसंबर 2001 संसद हमला, 2002 कालूचक हमला, 26/11 मुंबई हमला, 2016 पठानकोट, 2018 उरी, 2019 पुलवामा और 2025 पहलगाम आतंकी हमला भी शामिल है। कारगिल विजय केवल सैन्य सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सीख भी है। यदि समय रहते प्रभावी खुफिया जानकारी और सतर्कता सुनिश्चित की जाए, तो युद्ध जैसी परिस्थितियों से होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।