Kargil Vijay Diwas 2026: कारगिल युद्ध ने भारत को क्या सिखाया? 27 साल बाद भी गूंजता है एक बड़ा सवाल

कारगिल युद्ध ने भारत को क्या सिखाया? फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
Kargil Vijay Diwas 2026: हर साल 26 जुलाई को भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह दिन उन 527 भारतीय सैनिकों की वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान को समर्पित है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में कठिन परिस्थितियों के बावजूद पाकिस्तान की सेना को नियंत्रण रेखा (LoC) के पार पीछे धकेल दिया था, लेकिन इस सैन्य जीत के साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा रहा—क्या यह युद्ध पहले ही टाला जा सकता था?
कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा सबक यह था कि मजबूत खुफिया तंत्र, समय रहते कार्रवाई और सीमाओं पर लगातार सैन्य सतर्कता, किसी भी युद्ध की मानवीय और आर्थिक कीमत को काफी हद तक कम कर सकती है।
यदि भारत की सैन्य और नागरिक खुफिया एजेंसियां 1999 की लाहौर घोषणा के बाद पाकिस्तान को लेकर अधिक सतर्क रहतीं और सेना की निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी होती, तो कारगिल जैसी स्थिति को पहले ही रोका जा सकता था या कम से कम उसके प्रभाव को सीमित किया जा सकता था। कारगिल युद्ध में भारत को सैनिकों के बलिदान के साथ-साथ भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कारगिल युद्ध के दौरान मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों और अधिकारियों से मिले दस्तावेजों से यह संकेत मिलता है कि तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने कथित तौर पर उस समय घुसपैठ की योजना बनाई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फरवरी 1999 में लाहौर यात्रा पर गए थे।
यह घटनाक्रम भारत-पाकिस्तान संबंधों के उस दौर से बिल्कुल विपरीत था, जब दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें चल रही थीं।
पाकिस्तान के घुसपैठियों को पहली बार 3 मई 1999 को बटालिक सेक्टर में देखा गया था। दावा किया जाता है कि बरामद दस्तावेजों के अनुसार पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां मार्च 1999 से ही शुरू हो चुकी थीं। उस समय भारतीय खुफिया एजेंसियों को सीमा पार गतिविधियों की कुछ जानकारी मिली थी, लेकिन वे सूचनाएं प्रभावी कार्रवाई में नहीं बदल सकीं।
कारगिल युद्ध के बाद भी भारत को कई बड़ी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें IC-814 विमान अपहरण, 13 दिसंबर 2001 संसद हमला, 2002 कालूचक हमला, 26/11 मुंबई हमला, 2016 पठानकोट, 2018 उरी, 2019 पुलवामा और 2025 पहलगाम आतंकी हमला भी शामिल है। कारगिल विजय केवल सैन्य सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सीख भी है। यदि समय रहते प्रभावी खुफिया जानकारी और सतर्कता सुनिश्चित की जाए, तो युद्ध जैसी परिस्थितियों से होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
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