Black Sea में 5 भारतीयों की मौत, विदेश मंत्रालय ने जहाजों पर काम करने वाले सभी इंडियंस को कर दिया आगाह

विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारतीय नागरिकों को इस क्षेत्र में नौकरी पर जाने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। सबसे पहले तो सुरक्षा इंतजामों की पुष्टि करें। क्या जहाज पर सही सुरक्षा उपकरण हैं? इमरजेंसी में क्या प्लान है? बीमा कवर कितना है? इन सबकी जांच जरूरी है। मंत्रालय ने सलाह दी कि नौकरी के कागजात भी अच्छे से पढ़ लें। सैलरी, काम का समय और दूसरे नियमों को समझ लें।