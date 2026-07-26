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Black Sea में 5 भारतीयों की मौत, विदेश मंत्रालय ने जहाजों पर काम करने वाले सभी इंडियंस को कर दिया आगाह

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन जंग के चलते ब्लैक सी इलाके में कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल-ड्रोन हमले बढ़ गए हैं। हाल में इन हमलों में पांच भारतीय नाविकों की जान चली गई।
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भारत

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Mukul Kumar

Jul 26, 2026

Black Sea

ब्लैक सी। फोटो- (The Washington Post)

रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी जंग खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इस जंग को लेकर ब्लैक सी वाले इलाके में अब कमर्शियल जहाजों पर खतरा बढ़ गया है। हाल के महीनों में मिसाइल और ड्रोन हमलों में कई जहाज प्रभावित हुए हैं। इस दौरान पांच भारतीय नाविकों की जान चली गई है।

इस दुखद घटना के बाद विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जो लोग ब्लैक सी या आसपास के पानी में चलने वाले जहाजों पर काम करने की सोच रहे हैं, उन्हें अब दोबारा सोचना होगा। वहां सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। वहां जान को ज्यादा खतरा है।

हमला बढ़ने के बाद स्थिति बिगड़ी

अप्रैल 2026 से इस इलाके में हमलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। ड्रोन और मिसाइलों से जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। कई बार तो बिना किसी चेतावनी के हमले हो रहे हैं। इसमें कई जहाज क्षतिग्रस्त हुए और कुछ में आग भी लग गई।

विदेश मंत्रालय ने कहा- इस जंग की वजह से पूरा इलाका अस्थिर हो गया है। भारतीय नाविक जो इन जहाजों पर काम कर रहे हैं, उनके लिए रोजाना नई चुनौती खड़ी हो रही है। परिवार वाले भी रोज चिंता में रहते हैं।

MEA की सलाह क्या है?

विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारतीय नागरिकों को इस क्षेत्र में नौकरी पर जाने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। सबसे पहले तो सुरक्षा इंतजामों की पुष्टि करें। क्या जहाज पर सही सुरक्षा उपकरण हैं? इमरजेंसी में क्या प्लान है? बीमा कवर कितना है? इन सबकी जांच जरूरी है। मंत्रालय ने सलाह दी कि नौकरी के कागजात भी अच्छे से पढ़ लें। सैलरी, काम का समय और दूसरे नियमों को समझ लें।

परिवार से संपर्क बनाए रखें

MEA ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे अपने परिवार से नियमित संपर्क में रहें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत भारतीय दूतावास या हेल्पलाइन से जुड़ें। साथ ही, भारतीय अधिकारियों की जारी होने वाली सलाहों को भी लगातार फॉलो करें।

रूस-यूक्रेन युद्ध में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मध्यस्थता को तैयार, बोला ईरान

ये भी पढ़ें
iran foreign ministry statement, russia ukraine war updates

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Updated on:

26 Jul 2026 01:05 pm

Published on:

26 Jul 2026 01:05 pm

Hindi News / National News / Black Sea में 5 भारतीयों की मौत, विदेश मंत्रालय ने जहाजों पर काम करने वाले सभी इंडियंस को कर दिया आगाह

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