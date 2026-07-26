धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का संभाला कार्यभार, अधिकारियों के साथ की बैठक

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जिम्मेदार, संवेदनशील, जवाबदेह और लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। चाहे सोनम वांगचुक से बातचीत हो, प्रदर्शनकारियों से संवाद हो, प्रधानमंत्री का सीधे छात्रों से बात करना हो, फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था हो, सख्त कानून बनाना हो, पेपर लीक के आरोपियों की गिरफ्तारी हो या फिर NEET-UG की दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक कराना—सरकार ने हर स्तर पर कार्रवाई की है। यह एक ऐसी सरकार की पहचान है जो जनता की बात सुनती है और उस पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करती है।