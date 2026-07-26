NEET UG Paper Leak: छात्रों का आक्रोश, घिरती सरकार और बड़ा सियासी दांव: क्या धर्मेंद्र प्रधान की विदाई के पीछे है BJP की मास्टरस्ट्रैटेजी?

सीबीएसई की ऑनलाइन मार्किंग योजना में हुई गड़बड़ियों और उसके बाद देश भर के छात्रों के सड़कों पर उतरने से सरकार बैकफुट पर थी। जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन और छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग ने इस जनाक्रोश की आग में घी डालने का काम किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस फैसले को टालने की कोशिश पार्टी परंपरा और मिसाल के डर से कर रही थी, उस पर अचानक मुहर क्यों लगानी पड़ी?