धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद क्या है जंतर-मंतर का हाल? सामने आया नया वीडियो

उधर, सीजेपी से डील होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से भी कल बड़ा बयान जारी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता का तीसरा दौर संपन्न हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन से संबंधित मामलों को शामिल करते हुए अपना पंचसूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया।