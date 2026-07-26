ओडिशा और गुजरात में IMD का रेड अलर्ट, भारी बारिश को देखते हुए चेतावनी जारी की

इसके अलावा तेलंगाना के मेदक और राजन्ना सिरसिला, महाराष्ट्र के नासिक, पालघर, पुणे, रायगढ़, सतारा और ठाणे, ओडिशा के कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, महासमुंद और रायगढ़, मध्य प्रदेश के डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, सिवनी और उमरिया, गुजरात के अहमदाबाद, आनंद, अरावली, दाहोद, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा, महिसागर, मोरबी, पंचमहल, राजकोट, सुरेंद्रनगर और वडोदरा, तथा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, शिमला और सोलन जिलों में भी ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है।