26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

कीलाडी में खुदाई के दौरान मिला मछली के चिह्न वाला मिट्टी का लाल घड़ा

Keeladi Excavation: तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में कीलाडी गांव में खुदाई के दौरान मिट्टी का एक घड़ा मिला है। हालांकि यह देखने में सामान्य घड़ों से अलग और प्राचीन है।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Tanay Mishra

Jul 26, 2026

Terracotta pot

खुदाई में मिला मिट्टी का लाल घड़ा (File Photo)

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के शिवगंगा (Sivaganga) जिले के कीलाडी (Keeladi) गांव में खुदाई का काम चल रहा है। वैगई नदी के किनारे स्थित यह गांव भारत (India) की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक से संबंधित है। इस जगह चल रहे 11वें चरण के उत्खनन में एक ऐसी चीज़ मिली है जो प्राचीन है। हम बात कर रहे हैं मिट्टी के लाल घड़े की, जिस पर मछली का चिह्न बना हुआ है।

संगम युग से संबंधित

कीलाडी में हुई इस खोज को काफी खास बताया जा रहा है। यह खोज कीलाडी की समृद्ध संगम युग (Sangam Era) सभ्यता को और उजागर करती है। उत्खनन निदेशक रमेश मत्सेतुंग ने बताया कि यह घड़ा लगभग दो मीटर गहराई पर मिला है और इसकी ऊंचाई एक फुट से भी कम है। इसका रंग लाल है और यह सही स्थिति में है। कीलाडी में मछली का चिह्न खास महत्व रखता है। संगम युग में मछली को राजवंश का प्रतीक माना जाता था।

दुर्लभ बताया जा रहा है यह घड़ा

उत्खनन की पहली खाई में करीब 160 सेंटीमीटर की गहराई पर मिट्टी का बर्तन मिला। इसका रंग लाल है। साथ ही इसका व्यास और ऊंचाई लगभग एक फुट है। बर्तन की बाहरी स्टॉक सतह पर मछली का चित्र (ग्रैफिटी) है जिसे काफी अच्छी तरह से उकेरा गया है। यह रेड स्लिप्ड वेयर श्रेणी का है, जो स्थानीय कारीगरी को दर्शाता है।

पहले भी मिली हैं दुर्लभ वस्तुएं

पहले भी कीलाडी में मछली के चिह्न वाले बर्तन के टुकड़े और मिले हैं। हालांकि उनका कहना है कि यह पूरा और अच्छी स्थिति में मिला बर्तन दुर्लभ है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस उत्तम किस्म की लाल चमकीली मिट्टी का घड़ा कीलाडी सभ्यता की उन्नत कुम्हारी कला को दर्शाती है। इसमें हैंडल भी लगे हुए हैं। वैज्ञानिक इस पर खोज करके इससे जुड़ी और बातें पता लगा सकते हैं। राज्य पुरातत्व विभाग ने पहली बार एक ही खंड में बंद ईंट की नाली, सर्पिल पाइप और मिट्टी के पाइप एक साथ ढूंढे हैं। यह खोज प्राचीन जल निकासी और संरचनात्मक तकनीक की झलक देती है। कीलाडी उत्खनन लगातार तमिल सभ्यता के गौरवशाली अतीत को उजागर कर रहा है और इस ताजा खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कीलाडी की खुदाई 2014 में एएसआई ने शुरू की थी। 2017 से तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग इसे संभाल रहा है।

थाईलैंड में मिली 2,000 साल पुरानी सोने की दो अंगूठियाँ, एक का भारत से कनेक्शन आया सामने

ये भी पढ़ें
2,000 year old gold ring found in Thailand

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jul 2026 05:41 am

Published on:

26 Jul 2026 05:34 am

Hindi News / National News / कीलाडी में खुदाई के दौरान मिला मछली के चिह्न वाला मिट्टी का लाल घड़ा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ओडिशा और गुजरात में IMD का रेड अलर्ट, भारी बारिश को देखते हुए चेतावनी जारी की

IMD Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला मौका नहीं…जन दबाव में पहले भी पीछे हटी है मोदी सरकार

PM Narendra Modi and Dharmendra Pradhan
राष्ट्रीय

Sunday Guest Editor: लोक चित्रकला को मॉडर्न टच देकर नई पहचान दे रहीं हर्षदीप

Sunday Guest Editor
रायपुर

Woman Guest Editor: बरगद के पत्तों से शुरू हुआ बलबीर की कला का सफर, दुनिया तक पहुंचा

Woman Guest Editor
रायपुर

अहमदाबाद सीरियल बम धमाके: जांच का नेतृत्व करने वाले तत्कालीन जेसीपी आशीष भाटिया बोले – ‘फिर नहीं हुए वैसे धमाके’

Ahmedabad Serial Bomb Blasts
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.