कीलाडी में खुदाई के दौरान मिला मछली के चिह्न वाला मिट्टी का लाल घड़ा

पहले भी कीलाडी में मछली के चिह्न वाले बर्तन के टुकड़े और मिले हैं। हालांकि उनका कहना है कि यह पूरा और अच्छी स्थिति में मिला बर्तन दुर्लभ है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस उत्तम किस्म की लाल चमकीली मिट्टी का घड़ा कीलाडी सभ्यता की उन्नत कुम्हारी कला को दर्शाती है। इसमें हैंडल भी लगे हुए हैं। वैज्ञानिक इस पर खोज करके इससे जुड़ी और बातें पता लगा सकते हैं। राज्य पुरातत्व विभाग ने पहली बार एक ही खंड में बंद ईंट की नाली, सर्पिल पाइप और मिट्टी के पाइप एक साथ ढूंढे हैं। यह खोज प्राचीन जल निकासी और संरचनात्मक तकनीक की झलक देती है। कीलाडी उत्खनन लगातार तमिल सभ्यता के गौरवशाली अतीत को उजागर कर रहा है और इस ताजा खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कीलाडी की खुदाई 2014 में एएसआई ने शुरू की थी। 2017 से तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग इसे संभाल रहा है।