Woman Guest Editor: बरगद के पत्तों से शुरू हुआ बलबीर की कला का सफर, दुनिया तक पहुंचा

Woman Guest Editor: छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय कला को वैश्विक पहचान दिलाने की मुहिम में कबीरधाम जिले के ग्राम गिरधारीकापा के युवा चित्रकार बलबीर प्रसाद विश्वकर्मा एक नई मिसाल बनकर उभरे हैं। बरगद के पत्तों पर आकृतियां उकेरने से शुरू हुआ उनका कला सफर आज देश की प्रतिष्ठित आर्ट गैलरियों से होकर लंदन तक पहुंच चुका है। उनकी चित्रकला केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं, बल्कि जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक जीवन का जीवंत दस्तावेज है।