Chhattisgarh Railway AI: अब AI करेगा छत्तीसगढ़ रेलवे की निगरानी, जोन के 145 स्टेशन और 303 कोच हाईटेक CCTV से लैस, संदिग्ध गतिविधियां होंगी तुरंत ट्रैक

AI Railway Surveillance: रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में चोरी, मारपीट, झगड़े, संदिग्ध गतिविधियों तथा अन्य सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए रेलवे लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बना रहा है। इसी कड़ी में यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों का दायरा तेजी से बढ़ाया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) जोन में अब तक 145 रेलवे स्टेशनों और 303 यात्री कोचों को AI आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से जोड़ा जा चुका है।