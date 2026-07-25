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Student Protest Raipur: 26 जुलाई को रायपुर में होगा छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरेंगे हजारों युवा

Raipur Breaking News: रायपुर के अंबेडकर चौक में 26 जुलाई को छात्र संगठन शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन में प्रदेशभर से हजारों छात्रों के शामिल होने की संभावना है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 25, 2026

Student Protest Raipur

Student Protest Raipur: सड़कों पर उतरेंगे हजारों युवा(photo-patrika)

Student Protest Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 26 जुलाई को छात्र संगठन विभिन्न मांगों को लेकर अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रों की समस्याओं के समाधान और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने उठाना है। प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना है। छात्र संगठनों ने इसे शांतिपूर्ण आंदोलन बताया है। वहीं, पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं।

Chhattisgarh Student Protest: शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उठेगी मांग

छात्र संगठनों का कहना है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। प्रदर्शन के दौरान स्कूल और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, परीक्षा प्रणाली में सुधार, उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच और छात्र हितों से जुड़ी अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है और इसे मजबूत बनाने के लिए ठोस नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

विभिन्न जिलों से पहुंचेगे छात्र

छात्र संगठनों ने दावा किया है कि प्रदर्शन में रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और अन्य जिलों से भी छात्र शामिल होंगे। इसे देखते हुए राजधानी में बड़ी संख्या में युवाओं के जुटने की संभावना है। सोशल मीडिया और छात्र नेटवर्क के माध्यम से प्रदर्शन में भाग लेने के लिए छात्रों से अपील की जा रही है। आयोजकों का कहना है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा।

प्रशासन और पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता

प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदर्शन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी, ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

सरकार तक पहुंचाई जाएगी छात्रों की आवाज

छात्र संगठनों का कहना है कि प्रदर्शन के माध्यम से वे सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्र हितों से जुड़ी मांगों का उल्लेख होगा। उनका मानना है कि यदि समय रहते इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जा सकता है। 26 जुलाई को होने वाला यह प्रदर्शन छात्र राजनीति और शिक्षा से जुड़े मुद्दों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है।

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Updated on:

25 Jul 2026 12:14 pm

Published on:

25 Jul 2026 12:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Student Protest Raipur: 26 जुलाई को रायपुर में होगा छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरेंगे हजारों युवा

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