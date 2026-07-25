Student Protest Raipur: 26 जुलाई को रायपुर में होगा छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरेंगे हजारों युवा

छात्र संगठनों का कहना है कि प्रदर्शन के माध्यम से वे सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्र हितों से जुड़ी मांगों का उल्लेख होगा। उनका मानना है कि यदि समय रहते इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जा सकता है। 26 जुलाई को होने वाला यह प्रदर्शन छात्र राजनीति और शिक्षा से जुड़े मुद्दों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है।