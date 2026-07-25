Raipur News: PWD ने बदला प्लान, अब पहाड़ी चौक-गुढ़ियारी रोड के दोनों तरफ के टूटेंगे मकान

पहाड़ीचौक-गुढ़ियारी रोड को चौड़ी करके एक्सप्रेस-वे सड़क और स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 की तरफ जोड़ने का काम लोक निर्माण विभाग कर रहा है। इस रोड के लिए पहले महाकालेश्वर मंदिर से गुढ़ियारी रोड के एक तरफ के सभी 27 मकानों और दुकानों को पूरी तरह से तोड़ने की सर्वे सूची तैयार की गई थी। जबकि रोड के दूसरी तरफ नहीं तोड़ा जा रहा था। इसे लेकर लोगों में नाराजगी थी। इसे देखते हुए अब प्लान बदल दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के अनुसार अब दोनों तरफ तोड़ने का निर्णय लिया गया है। अभी यह रोड 10-15 फीट चौड़ी है। इसके सेंटर पाइंट के दोनों तरफ 33-33 फीट का दायरा टूटेगा। यही रोड गुढि़यारी बाजार के बाजू से होकर स्टेशन के प्लेटफार्म तरफ जुड़ेगी।