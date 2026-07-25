25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Raipur News: PWD ने बदला प्लान, अब पहाड़ी चौक-गुढ़ियारी रोड के दोनों तरफ के टूटेंगे मकान

Chhattisgarh News: रेलवे स्टेशन के करीब पहाड़ी चौक-गुढ़ियारी रोड को चौड़ी करण का काम चल रहा है। इस बीच दोनों तरफ के मकानों का तोड़ने का नया प्लान पीडब्ल्यूडी ने बनाया है। इसे लेकर खलबली मच गई है..
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jul 25, 2026

Raipur News, chhattisgarh news

स्टेशन पहुंचने के लिए हो रहा सड़क चौड़ीकरण ( Photo - Patrika )

Raipur PWD Action: राजधानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर दोहरी तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ रेलवे स्टेशन के करीब पहाड़ीचौक-गुढ़ियारी रोड को चौड़ी करने के लिए एक साल से तोड़फोड़ और नापजोख का काम चल रहा है। वहीं, दूसरी ओर शहर के हजारों लोगों का दम ट्रैफिक जाम में फूलचौक-तात्यापारा के 500 मीटर के बीच घुट रहा है। हैरानी ये कि इस रोड को चौड़ी कराने के लिए खुद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पीडब्ल्यूडी अरुण साव ने पहल की।

Raipur News: 27 मकानों और दुकानों को तोड़ने की तैयारी

पहाड़ीचौक-गुढ़ियारी रोड को चौड़ी करके एक्सप्रेस-वे सड़क और स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 की तरफ जोड़ने का काम लोक निर्माण विभाग कर रहा है। इस रोड के लिए पहले महाकालेश्वर मंदिर से गुढ़ियारी रोड के एक तरफ के सभी 27 मकानों और दुकानों को पूरी तरह से तोड़ने की सर्वे सूची तैयार की गई थी। जबकि रोड के दूसरी तरफ नहीं तोड़ा जा रहा था। इसे लेकर लोगों में नाराजगी थी। इसे देखते हुए अब प्लान बदल दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के अनुसार अब दोनों तरफ तोड़ने का निर्णय लिया गया है। अभी यह रोड 10-15 फीट चौड़ी है। इसके सेंटर पाइंट के दोनों तरफ 33-33 फीट का दायरा टूटेगा। यही रोड गुढि़यारी बाजार के बाजू से होकर स्टेशन के प्लेटफार्म तरफ जुड़ेगी।

तीन किमी सड़क के लिए 84 करोड़ की स्वीकृति

पश्चिम विधायक राजेश मूणत की पहल पर लोक निर्माण विभाग ने निर्माण समेत 84 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसी राशि से महाकालेश्वर मंदिर से गुढि़यारी बाजार तरफ जाने वाली सड़क के दोनों तरफ के 54 प्रभावितों के बीच मुआवजा बंटेगा।

रोड 66 फीट चौड़ी होगी, 12 वार्डों के लोगों को होगी सुविधा

Raipur News: अभी रेलवे स्टेशन में री-डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कई गुना स्टेशन तक बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए पहाड़ी चौक की रोड को चौड़ी करने का प्लान बनाया गया है। इससे 12 से 14 वार्ड के लोगों को काफी सुविधा होगी।

दोनों तरफ तोड़ने का निर्णय

डिवीजन, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी टीआर साहू ने कहा कि चौड़ीकर, के लिए महाकालेश्वर मंदिर से अब दोनों तरफ 33-33 फीट तोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसकी सर्वे सूची बन गई है। दस्तावेजों की जांच के बाद मुआवजा दिया जाएगा।

15 साल बीते, फूलचौक रोड कब होगी चौड़ी ?

शहर के बीच फूलचौक-तात्यापारा चौक के बीच ट्रैफिक जाम से हर रोज हजारों लोगों का दम घुट रहा है। इसके चौडीकरण कराने के दावे को 15 साल बीत चुके हैं। इस दौरान चार कलेक्टर, 6 निगम आयुक्त और चार महापौर बदल गए, लेकिन सवा लाख ट्रैफिक वाली इस रोड के दायरे का चौड़ीकरण नहीं हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी पहल की और कलेक्टर के माध्यम से सर्वे कराया। वह फाइल बंद पड़ी है। इस साल के बजट में प्लान ही बदल दिया गया। अब उस दायरे में ओवरब्रिज के लिए बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Jul 2026 11:31 am

Published on:

25 Jul 2026 11:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: PWD ने बदला प्लान, अब पहाड़ी चौक-गुढ़ियारी रोड के दोनों तरफ के टूटेंगे मकान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Student Protest Raipur: 26 जुलाई को रायपुर में होगा छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरेंगे हजारों युवा

Student Protest Raipur
रायपुर

रायपुर में राइड बुक करने से पहले हो जाएं अलर्ट! बिना वेरिफिकेशन सड़कों पर दौड़ रहे ऑनलाइन कैब ड्राइवर

Rapido Driver Verification
रायपुर

CG Weather Update: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद एक्टिव होगा मानसून, IMD ने इन 23 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

CG Weather Update
रायपुर

छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी तेज, जनता से सुझाव लेने के लिए बनेगा वेब पोर्टल

Chhattisgarh UCC Bill
रायपुर

छत्तीसगढ़ में उद्घाटन से पहले ही जवाब दे गई भारतमाला सड़क, 6-लेन एक्सप्रेस-वे में 35 मीटर तक आई लंबी दरारें

Chhattisgarh Bharatmala Project
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.