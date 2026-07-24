Chhattisgarh Politics: कांग्रेस के धरने पर CM साय का पलटवार, बोले- कानून हाथ में लिया तो होगी सख्त कार्रवाई

CM विष्णुदेव साय का बड़ा बयान (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को कर्नाटक दौरे के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC), पेपर लीक मामलों और कांग्रेस के अनिश्चितकालीन धरने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू हो सकता है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि उनके कर्नाटक दौरे के दौरान सत्य साईं ग्राम में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। इसके अलावा वे विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्धजनों से मुलाकात करेंगे और कई सामाजिक एवं विकास संबंधी विषयों पर चर्चा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में शामिल होने से राज्यों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक अनुभवों का आदान-प्रदान होता है, जिससे नई योजनाओं और बेहतर कार्यप्रणालियों को समझने का अवसर मिलता है।
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ रही है।
देशभर में सामने आए पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस तरह के मामलों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं का विश्वास बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
रायपुर में कांग्रेस के अनिश्चितकालीन धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल और नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई कानून व्यवस्था भंग करेगा तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लोकतांत्रिक विरोध और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृत्य पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर्नाटक दौरे पर रवाना।
सत्य साईं ग्राम के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल।
UCC को लेकर कहा— प्रदेश में जल्द लागू हो सकता है।
पेपर लीक पर बोले— दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।
कांग्रेस के धरने पर कहा— लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों पर होगी कार्रवाई।
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