Chhattisgarh Politics: कांग्रेस के धरने पर CM साय का पलटवार, बोले- कानून हाथ में लिया तो होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर में कांग्रेस के अनिश्चितकालीन धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल और नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई कानून व्यवस्था भंग करेगा तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।