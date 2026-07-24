24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh Politics: कांग्रेस के धरने पर CM साय का पलटवार, बोले- कानून हाथ में लिया तो होगी सख्त कार्रवाई

Vishnu Deo Sai Statement: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्नाटक दौरे पर रवाना होने से पहले UCC, पेपर लीक और कांग्रेस के अनिश्चितकालीन धरने पर बड़ा बयान दिया।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 24, 2026

Chhattisgarh Politics

CM विष्णुदेव साय का बड़ा बयान (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को कर्नाटक दौरे के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC), पेपर लीक मामलों और कांग्रेस के अनिश्चितकालीन धरने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू हो सकता है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

CM Sai Karnataka Visit: कर्नाटक में स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि उनके कर्नाटक दौरे के दौरान सत्य साईं ग्राम में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। इसके अलावा वे विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्धजनों से मुलाकात करेंगे और कई सामाजिक एवं विकास संबंधी विषयों पर चर्चा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में शामिल होने से राज्यों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक अनुभवों का आदान-प्रदान होता है, जिससे नई योजनाओं और बेहतर कार्यप्रणालियों को समझने का अवसर मिलता है।

UCC को लेकर दिए संकेत

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ रही है।

पेपर लीक पर बोले- दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

देशभर में सामने आए पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ा बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस तरह के मामलों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं का विश्वास बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

Congress Protest Raipur: कांग्रेस के धरने पर साधा निशाना

रायपुर में कांग्रेस के अनिश्चितकालीन धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल और नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई कानून व्यवस्था भंग करेगा तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कानून व्यवस्था पर सरकार का रुख स्पष्ट

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लोकतांत्रिक विरोध और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृत्य पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Raipur News: मुख्य बातें

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर्नाटक दौरे पर रवाना।
सत्य साईं ग्राम के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल।
UCC को लेकर कहा— प्रदेश में जल्द लागू हो सकता है।
पेपर लीक पर बोले— दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।
कांग्रेस के धरने पर कहा— लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों पर होगी कार्रवाई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Jul 2026 12:14 pm

Published on:

24 Jul 2026 12:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Politics: कांग्रेस के धरने पर CM साय का पलटवार, बोले- कानून हाथ में लिया तो होगी सख्त कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Flyover Accident: महिला चला रही थी कार, फ्लाईओवर पर कई लोगों को मारी टक्कर, रायपुर में बड़ा हादसा

Chhattisgarh Accident News
रायपुर

मानसून फिर हुआ एक्टिव! छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अगले पांच दिन बरसेगा पानी, जानिए आपके जिले का हाल

Monsoon Update
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, सेवा सेतु से जल्द जुड़ेंगी 400 नई सेवाएं, जानिए क्या-क्या बदलेगा

e-Governance Chhattisgarh
रायपुर

Nursing Council: छत्तीसगढ़ में 145 नर्सिंग कॉलेजों के लिए बड़ा अपडेट, INC की जगह आएगा नेशनल नर्सिंग कमीशन

Nursing Council
रायपुर

Deepak Baij FIR Demand: रायपुर में सियासी घमासान: भाजपा मंत्रियों और विधायकों पर FIR की मांग

chhattisgarh congress protest
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.