CG Weather Update: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट! छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश

उत्तर और मध्य जिलों में बरसेंगे बादल (photo source- Patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक प्रदेश में बादल और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। खासकर उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं।
मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। बारिश के चलते फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी।
पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस दौरान पेंड्रा रोड सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी पांच दिनों तक बारिश का मुख्य असर उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में मानसून द्रोणिका जैसलमेर, कोटा, गुना, दमोह, डालटेनगंज और कोण्टई से होते हुए उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। यह प्रणाली समुद्र तल से लगभग 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके अलावा 23 डिग्री उत्तर अक्षांश पर उत्तर छत्तीसगढ़ से गुजरते हुए पूर्व-पश्चिम दिशा में एक विंड शियर जोन भी सक्रिय है, जो 4.5 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इन दोनों मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में लगातार नमी बनी हुई है, जिससे बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।
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