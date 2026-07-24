CG Weather Update: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट! छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में मानसून द्रोणिका जैसलमेर, कोटा, गुना, दमोह, डालटेनगंज और कोण्टई से होते हुए उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। यह प्रणाली समुद्र तल से लगभग 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके अलावा 23 डिग्री उत्तर अक्षांश पर उत्तर छत्तीसगढ़ से गुजरते हुए पूर्व-पश्चिम दिशा में एक विंड शियर जोन भी सक्रिय है, जो 4.5 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इन दोनों मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में लगातार नमी बनी हुई है, जिससे बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।