थाने में धरने पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग

Chhattisgarh News: नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को हुए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारवार्ता लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हुई एफआईआर को लेकर पुलिस पर तीखा हमला बोला। बैज देर शाम अपने समर्थकों के साथ खम्हारडीह थाना पहुंचे और यहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री ओपी चौधरी, विधायक राजेश मूणत, विधायक पुरंदर मिश्रा, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।