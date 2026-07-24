छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्लेसमेंट विवाद! ऑफर लेटर देकर मुकर गईं कंपनियां, हजारों छात्रों का करियर अधर में

Engineering Placement: इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी का सपना लेकर कैंपस प्लेसमेंट में शामिल होने वाले हजारों युवाओं के साथ बड़ा छल सामने आया है। प्रदेश के कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस वर्ष आयोजित पांच से अधिक कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में करीब 16 हजार छात्र-छात्राएं शामिल हुए। कॉलेजों ने लगभग आठ हजार छात्रों के चयन का दावा किया, लेकिन बड़ी संख्या में चयनित युवाओं को ऑफर लेटर मिलने के बावजूद आज तक जॉइनिंग नहीं मिल सकी। महीनों इंतजार कराने के बाद कई कंपनियों ने ई-मेल भेजकर भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी। इससे निजी कॉलेजों की प्लेसमेंट व्यवस्था और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।