NIT रायपुर में रिकॉर्ड प्लेसमेंट: बीटेक-बीआर्क के 74% छात्रों का कैंपस सेलेक्शन, 60.30 लाख का सबसे बड़ा पैकेज

इस सत्र का सर्वाधिक पैकेज 60.30 लाख रुपए प्रतिवर्ष रहा। कैंपस प्लेसमेंट में इस बार केवल आईटी ही नहीं, बल्कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), कंसल्टिंग, फाइनेंस और कोर इंजीनियरिंग क्षेत्रों का दबदबा रहा। देश-विदेश की नामी कंपनियों जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, डी. ई. शॉ, ब्लैकरॉक, ओरेकल, वीजा, सैमसंग आरएंडडी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एलएंडटी ने कैंपस से प्रतिभाओं को चुना। सबसे बड़ा 60.30 लाख का पैकेज डी. ई. शॉ कंपनी ने कंप्यूटर साइंस, आईटी और ईसीई (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन) के छात्रों को दिया।