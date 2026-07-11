World Population Day 2026: छत्तीसगढ़ में बेटियां राष्ट्रीय औसत से बेहतर, लेकिन औद्योगिक जिलों में बिगड़ रही तस्वीर

प्रदेश की कुल आबादी में 32 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में लिंगानुपात की सबसे सुखद तस्वीर है। बस्तर में प्रति 1000 पुरुषों पर 1003, दंतेवाड़ा में 1002 और नारायणपुर में 1001 महिलाएं हैं। समाजशास्त्रियों के मुताबिक, आदिवासी समाज में दहेज प्रथा का न होना, मातृसत्तात्मक परंपराएं, सामूहिक जीवनशैली और बेटियों का खेती व घर दोनों संभालना इसकी मुख्य वजह है। यही कारण है कि इन जिलों में 0-6 आयु वर्ग का बाल लिंगानुपात भी 970 से ऊपर है।