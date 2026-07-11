4 KM तक गिरा माइलेज! रायपुर में E-20 पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों की बढ़ी शिकायतें, मैकेनिकों ने बताई वजह

राजधानी के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में मिलाए जा रहे एथेनॉल की मात्रा को लेकर उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। जबकि सोशल मीडिया पर एथेनॉल को लेकर कई मैसेज वायरल हो रहे हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल की वजह से फ्यूल टैंक में पानी और नमी की समस्या बढ़ सकती है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। पेट्रोलियम कंपनियों और पंप संचालकों की ओर से जागरुकता डिस्प्ले नहीं लगाए जाने से सवाल उठ रहे हैं। प्रदेशभर में 2600 से अधिक व राजधानी में 250 से अधिक पेट्रोल-पंप हैं।