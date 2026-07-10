नकदी-जेवर नहीं, सिर्फ ब्रांडेड जूतों पर नजर! रायपुर में देर रात शातिर ने उड़ाए शूज, VIDEO वायरल

Branded Shoes Theft: छत्तीसगढ़ में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आमतौर पर चोर घरों से नकदी, जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं, लेकिन राजधानी रायपुर से चोरी का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। यहां एक शातिर चोर की नजर न तो लाखों की नकदी पर है और न ही सोने-चांदी के जेवरों पर, बल्कि वह देर रात घरों के बाहर रखे महंगे और ब्रांडेड जूतों को निशाना बना रहा है। लगातार हो रही इन वारदातों से इलाके के लोग दहशत में हैं।