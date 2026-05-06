Theft from shop: Video: दुकानदार को बातों में उलझाकर काउंटर से 1.70 लाख ले उड़े 2 युवक, CCTV में कैद हुई करतूत

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली मेन मार्केट में स्थित पतंजलि स्टोर्स के संचालक ेको बातों में उलझाकर 2 युवकों ने काउंटर में रखे 1 लाख 70 हजार रुपए लेकर (Theft from shop) फरार हो गए। संचालक ने बैंक से ये रुपए निकालकर दुकान के काउंटर में 2-3 मिनट पहले ही रखे थे। इसी बीच पीछा करते हुए युवक वहां पहुंचे थे। युवकों की ये करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। संचालक ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की खोजबीन में जुट गई है। आरोपियों में एक ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था।