Drowned in river: नदी में नहाने गए युवा चाचा-भतीजे की डूबकर मौत, दोस्त की बची जान, 10 दिन पहले डूब गए थे मामा-भांजी

अंबिकापुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे पर शहर से लगे ग्राम मेंड्राकला स्थित नदी (Drowned in river) में नहाने के दौरान चाचा-भतीजे की डूबकर मौत हो गई, जबकि एक किशोर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से मृतक के परिजनों में मातम पसर गया है। बता दें कि 10 दिन पूर्व इसी नदी में मायापुर चांदनी चौक निवासी मामा-भांजी की डूबकर मौत हुई थी। इस दौरान भांजी रायपुर से गर्मी की छुट्टियां मनाने अंबिकापुर आई थी।