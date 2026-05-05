Big incident in hospital: संकल्प हॉस्पिटल पर दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का मामला! जनरेटर में दुपट्टा फंसने से महिला गार्ड की हुई है मौत

अंबिकापुर. शहर के दर्रीपारा स्थित संकल्प हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड के पद पर पदस्थ एक महिला ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हो गई। दरअसल 3 दिन पूर्व महिला गार्ड (Big incident in hospital) का दुपट्टा अस्पताल के जनरेटर के पंखे में फंस गया था। इससे सिर में गंभीर चोट लगने से वह घायल हो गई थी। उसे संकल्प अस्पताल में ही भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। इसी बीच सोमवार को करीब 3 बजे उसकी मौत हो गई। मृतका के शव को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। इस मामले में कानून के जानकारों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो सकता है।