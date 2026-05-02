Surguja weather: दोपहर बाद सरगुजा में बदला मौसम का मिजाज, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा, गिरे पेड़

अंबिकापुर. बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवा के कारण शनिवार की दोपहर के बाद सरगुजा जिले समेत अंबिकापुर में मौसम का मिजाज बदला रहा। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जहां हवा (Surguja weather) चली, वहीं आंधी के साथ बूंदाबादी हुई। तेज हवा के कारण जिले के लखनपुर व उदयपुर इलाके में कई पेड़ धराशायी हो गए। मौसम में बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रवार का अधिकतम तापमान 41 डिग्री से गिरकर 33.5 डिग्री पहुंच गया था। वहीं शनिवार को 5 डिग्री की बढ़ोतरी के सथ 38.5 डिग्री दर्ज की गई है।