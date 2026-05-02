Surguja weather: दोपहर बाद सरगुजा में बदला मौसम का मिजाज, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा, गिरे पेड़

Trees fell on the road (Photo- Video grab)
अंबिकापुर. बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवा के कारण शनिवार की दोपहर के बाद सरगुजा जिले समेत अंबिकापुर में मौसम का मिजाज बदला रहा। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जहां हवा (Surguja weather) चली, वहीं आंधी के साथ बूंदाबादी हुई। तेज हवा के कारण जिले के लखनपुर व उदयपुर इलाके में कई पेड़ धराशायी हो गए। मौसम में बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रवार का अधिकतम तापमान 41 डिग्री से गिरकर 33.5 डिग्री पहुंच गया था। वहीं शनिवार को 5 डिग्री की बढ़ोतरी के सथ 38.5 डिग्री दर्ज की गई है।
मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नम हवा आ रही है। इस लिए उत्तरी छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इस स्थिति में दोपहर तक तेज धूप के बाद अचानक मौसम में बदलाव (Surguja weather) हो जाता है और घने बादल के साथ-साथ तेज हवा के साथ हल्की बारिश होती है।
तेज हवा चलने व मौसम में बदलाव के कारण भीषण गर्मी से राहत मिली है। शनिवार की सुबह अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री के बीच बना हुआ था, लेकिन दोपहर बाद 38.5 प्रतिशत (Surguja weather) दर्ज किया गया।
मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि शनिवार को सरगुजा के विभिन्न क्षेत्रों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली है। वहीं तेज आंधी (Surguja weather) के कारण लखनपुर सहित अन्य क्षेत्रों में पेड़ उखडऩे और विद्युत तार टूटने की खबर है।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से चल रही नम हवाओं (Surguja weather) का असर उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक से दो दिनों तक रहने की उम्मीद हैं। वहीं 4 मई के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की अनुमान है। इसका असर भी 6 से 7 मई तक रहने की उम्मीद है।
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