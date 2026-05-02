2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Surguja weather: दोपहर बाद सरगुजा में बदला मौसम का मिजाज, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा, गिरे पेड़

Surguja weather: तेज आंधी के कारण लखनपुर व उदयपुर क्षेत्र में गिरे पेड़, टूटे विद्युत तार व खंभे, बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवा के कारण बन रही ऐसी स्थिति

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 02, 2026

Surguja weather report

Trees fell on the road (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवा के कारण शनिवार की दोपहर के बाद सरगुजा जिले समेत अंबिकापुर में मौसम का मिजाज बदला रहा। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जहां हवा (Surguja weather) चली, वहीं आंधी के साथ बूंदाबादी हुई। तेज हवा के कारण जिले के लखनपुर व उदयपुर इलाके में कई पेड़ धराशायी हो गए। मौसम में बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रवार का अधिकतम तापमान 41 डिग्री से गिरकर 33.5 डिग्री पहुंच गया था। वहीं शनिवार को 5 डिग्री की बढ़ोतरी के सथ 38.5 डिग्री दर्ज की गई है।

मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नम हवा आ रही है। इस लिए उत्तरी छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इस स्थिति में दोपहर तक तेज धूप के बाद अचानक मौसम में बदलाव (Surguja weather) हो जाता है और घने बादल के साथ-साथ तेज हवा के साथ हल्की बारिश होती है।

तेज हवा चलने व मौसम में बदलाव के कारण भीषण गर्मी से राहत मिली है। शनिवार की सुबह अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री के बीच बना हुआ था, लेकिन दोपहर बाद 38.5 प्रतिशत (Surguja weather) दर्ज किया गया।

Surguja weather: 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी

मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि शनिवार को सरगुजा के विभिन्न क्षेत्रों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली है। वहीं तेज आंधी (Surguja weather) के कारण लखनपुर सहित अन्य क्षेत्रों में पेड़ उखडऩे और विद्युत तार टूटने की खबर है।

एक सप्ताह तक असर रहने की उम्मीद

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से चल रही नम हवाओं (Surguja weather) का असर उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक से दो दिनों तक रहने की उम्मीद हैं। वहीं 4 मई के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की अनुमान है। इसका असर भी 6 से 7 मई तक रहने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

Abuse to Nigam workers: Video: रिंग बांध तालाब से पाटी गई मिट्टी हटा रहे थे निगमकर्मी, कब्जाधारियों ने गाली देते हुए कहा- अधिकारी को बुलाओ, डंडा लेकर आओ
अंबिकापुर
Abuse to Nigam workers

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 May 2026 08:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Surguja weather: दोपहर बाद सरगुजा में बदला मौसम का मिजाज, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा, गिरे पेड़

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Incident: मना करने के बाद भी पति जा रहा था बारात, गुस्से में पत्नी ने पी लिया जहर, बेटे को भी पिलाया, मासूम की मौत

Incident
अंबिकापुर

Abuse to Nigam workers: Video: रिंग बांध तालाब से पाटी गई मिट्टी हटा रहे थे निगमकर्मी, कब्जाधारियों ने गाली देते हुए कहा- अधिकारी को बुलाओ, डंडा लेकर आओ

Abuse to Nigam workers
अंबिकापुर

Gang rape case: 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप मामला: भाजपा विधिक प्रकोष्ठ के अधिवक्ता नहीं करेंगे आरोपियों की पैरवी

Gang rape case
अंबिकापुर

International Labour Day: अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर महापौर और सभापति ने सफाई कर्मियों के पखारे पैर, किया सम्मानित

Internation Labour Day
अंबिकापुर

IG action in fire case: पटाखा-प्लास्टिक गोदाम में आग: संचालकों पर लगी धारा देख IG हुए नाराज, कहा- इसमें गैर जमानती धाराएं क्यों नहीं जोड़ी?

IG action in fire case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.