Incident: मना करने के बाद भी पति जा रहा था बारात, गुस्से में पत्नी ने पी लिया जहर, बेटे को भी पिलाया, मासूम की मौत

अंबिकापुर. जशपुर जिले में 29 अपै्रल को पति से विवाद के बाद पत्नी ने कीटनाशक (Incident) पी लिया। चहीं नहीं, उसने अपने 5 वर्षीय बेटे को भी जहर पिला दिया। मासूम को गंभीर स्थिति में कुनकुरी अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि मां का इलाज भेलवा अस्पताल में चल रहा है। दरअसल पत्नी ने पति को दोस्त की बारात में जाने से मना किया था, लेकिन वह उसकी बात को अनसुना करते हुए चला गया था।