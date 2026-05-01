IG action in fire case: पटाखा-प्लास्टिक गोदाम में आग: संचालकों पर लगी धारा देख IG हुए नाराज, कहा- इसमें गैर जमानती धाराएं क्यों नहीं जोड़ी?

आईजी (IG action in fire case) द्वारा एसएसपी को लिखे गए पत्र में उल्लेख है कि 26 अपै्रल को थाना अम्बिकापुर में धारा 125, 270, 287 बीएनएस के तहत रिपोर्ट दर्ज किया गया है। इसमें उल्लेख है कि 23 अपै्रल को ब्रम्हपारा के घनी रिहायशी व आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से भारी मात्रा में रखे गए पटाखा के भण्डार (दुकान) व गोदाम की छत पर आरोपी द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन न कर वेल्डिंग कराए जाने पर वेल्डिंग की चिंगारी से विस्फोटक पदार्थ होने के कारण आग लग गई थी।