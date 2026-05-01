Truck-bike accident: बाइक सवार डिलीवरी ब्वॉय को टक्कर मारने के बाद दूर तक घसीटता ले गया ट्रक, मौत

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में शुक्रवार की सुबह सडक़ हादसे में डिलीवरी ब्वॉय की मौत हो गई। दरअसल सामानों की डिलीवरी देने बाइक से निकले युवक को सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक (Truck-bike accident) ने टक्कर मार दी। इसके बाद उसे घसीटता हुआ कुछ दूर तक ले गया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर अस्पताल भिजवाया। युवक किराए के मकान में रहकर डिलीवरी ब्वॉय के रूप में काम करता था। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।