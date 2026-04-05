Car accident: ट्रक की टक्कर से कार सवार एजीएम की मौत, पत्नी से फोन पर बोला- मुझे जल्दी अस्पताल में भर्ती करवाओ

अंबिकापुर। अंबिकापुर-रायगढ़ एनएच-43 पर लुचकी घाट स्थित काली मंदिर के पास शुक्रवार की शाम सडक़ हादसे में मां कुदरगढ़ी एलुमिना रिफाइन कम्पनी के एजीएम की मौत (Car accident) हो गई। दरअसल वे काम खत्म कर कार से अंबिकापुर लौट रहे थे, इसी दौरान अज्ञात ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इसी बीच उनकी पत्नी का फोन आया तो उसने कहा कि मुझे जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवाओ। इधर बाइक सवारों द्वारा गंभीर रूप से घायल एजीएम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।